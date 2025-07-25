Атаки в районі Куп’янська й Вовчанська: Генштаб про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ вранці 25 липня поінформував про 12 атак на добу на двох напрямках на Харківщині.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки“, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні було 174 бої, з них 24 – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника”, – зазначили в ГШ.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.