Атаки в районі Куп’янська й Вовчанська: Генштаб про ситуацію на фронті
Генштаб ЗСУ вранці 25 липня поінформував про 12 атак на добу на двох напрямках на Харківщині.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки“, – поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті в Україні було 174 бої, з них 24 – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку.
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“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника”, – зазначили в ГШ.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 25 липня поінформував про 12 атак на добу на двох напрямках на Харківщині".