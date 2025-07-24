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Заяви росіян про захід до Куп’янська прокоментували в ОТУВ “Хортиця”

Фронт 18:39   24.07.2025
Оксана Горун
Заяви росіян про захід до Куп’янська прокоментували в ОТУВ “Хортиця” Скриншот

Російська пропаганда провела серію інформаційних операцій, стверджуючи, що ЗС РФ вже практично вступили до Куп’янська. Однак правда відрізняється від вигадок.

“На зараз є активні спроби росіян через північ від міста дійти до Куп’янська. Є велика кількість інформаційних операцій росіян із заявами, що ось, вони вже майже там. До Куп’янська там близенько. Я не міряв, але реально близенько. Мова йде про кілометри. Однак вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго“, – прокоментував заяви пропагандистів речник ОТУВ “Хортиця” Віктор Трегубов у етері “Суспільне. Студія”.

Він також нагадав, як на мапі DeepState деякий час тому відобразилася дивна ситуація в сусідній із Куп’янським Кіндрашівці. Частина населеного пункту позначена як така, яку контролює ворог. Але території навколо – або під контролем ЗСУ, або в “сірій” зоні.

Ілюстрація: мапа DeepState

“Змогли прорватися, а вийти вже не змогли, внаслідок чого були знищені значною мірою”, – пояснив суть цієї “аномалії” Трегубов.

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Зазначимо, у вечірньому зведенні 24 липня Генштаб ЗСУ повідомив про чотири бої, що сталися за добу на Куп’янському напрямку. Ворог намагався прориватися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. На Південно-Слобожанському напрямку було ще три бої – поблизу Вовчанська, Петро-Іванівки та Кам’янського.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська пропаганда провела серію інформаційних операцій, стверджуючи, що ЗС РФ вже практично вступили до Куп’янська. Однак правда відрізняється від вигадок".