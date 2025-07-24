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Заявления россиян о заходе в Купянск прокомментировали в ОТГВ «Хортица»

Фронт 18:39   24.07.2025
Оксана Горун
Заявления россиян о заходе в Купянск прокомментировали в ОТГВ «Хортица» Скриншот

Российская пропаганда провела серию информационных операций, утверждая, что ВС РФ уже практически вступили в Купянск. Однако правда отличается от вымысла.

«На сегодня есть активные попытки россиян через север от города дойти до Купянска. Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Речь идет о километрах. Но, тем не менее, они эти километры не могут преодолеть уже очень долго», — прокомментировал заявления пропагандистов спикер ОТГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія».

Он также напомнил, как на карте DeepState некоторое время назад отразилась странная ситуация в соседней с Купянском Кондрашовке. Часть населенного пункта обозначена, как такая, которую контролирует враг. Но территории вокруг — либо под контролем ВСУ, либо в «серой» зоне.

Иллюстрация: карта DeepState

«Смогли прорваться, а выйти уже не смогли, в результате чего были уничтожены в значительной степени», — объяснил суть этой «аномалии» Трегубов.

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Отметим, в вечерней сводке 24 июля Генштаб ВСУ сообщил о четырех боях, которые произошли за сутки на Купянском направлении. Враг пытался прорываться вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Большой Шапковки. На Южно-Слобожанском направлени было еще три боя — у Волчанска, Петро-Ивановки и Каменского.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 18:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда провела серию информационных операций, утверждая, что ВС РФ уже практически вступили в Купянск. Однако правда отличается от вымысла".