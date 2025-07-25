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Атаки в районе Купянска и Волчанска: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Фронт 08:22   25.07.2025
Оксана Горун
Атаки в районе Купянска и Волчанска: Генштаб сообщил о ситуации на фронте Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ утром 25 июля проинформировал про 12 атак за сутки на двух направлениях на Харьковщине.

«На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине было 174 боя, из них 24 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении.

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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 25 июля проинформировал про 12 атак за сутки на двух направлениях на Харьковщине".