Атаки в районе Купянска и Волчанска: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Генштаб ВСУ утром 25 июля проинформировал про 12 атак за сутки на двух направлениях на Харьковщине.
«На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине было 174 боя, из них 24 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении.
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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника», — отметили в ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 25 июля проинформировал про 12 атак за сутки на двух направлениях на Харьковщине".