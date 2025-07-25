ЗС РФ прагнуть підготувати умови для штурму Куп’янська – ОТУ “Харків”

Окупанти продовжують долати річку Оскіл без техніки – вплав чи на човнах. Навести понтонні переправи не вдається. Але від ідеї захоплення Куп’янська не відмовляються. Про ситуацію розповів у нацмарафоні речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин.

“Річку Оскіл росіяни форсували вже досить давно. І зараз продовжують перекидати свою піхоту на західний берег Осколу з метою створення загрози для міста Куп’янськ з півночі чи саме по правому берегу. Очевидно, вони прагнуть підготувати умови для оточення або штурму міста. Але треба розуміти одне – на західний берег Осколу на цей час вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння – боєкомплект. У них були спроби наводити через Оскіл понтоні переправи, це було неодноразово, але щоразу наша аеророзвідка таку спецтехніку виявляла. І ця спецтехніка, як правило, дуже швидко знищувалася, або ще при під’їзді до берега, або під час розкладання понтонів”, – розповів Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що перекидати піхоту через Оскіл росіяни намагаються у різний спосіб. Оскільки річка неширока й неглибока, іноді її просто перепливають. Також є варіант перекинути через водну гладь мотузку та перетягувати за її допомогою човен із пасажирами з одного берега на інший.

“Окрім цього, є випадки, які ми також фіксували, коли вони з верхів’я Осколу сплавляють дерев’яні колоди. І там, особливо в районі Дворічної, де є залишки моста, вони прив’язують ось ці колоди та створюють такий собі імпровізований місток, яким їхня піхота також може перебиратися на західний берег. Але такі ось переправи імпровізовані, вони як швидко створюються, так само швидко і знищуються”, – зазначив речник ОТУ “Харків”.