Росіяни заявили про просування до Липців – відповідь ЗСУ (відео)
“ЗС РФ продовжує просування у бік Липців Харківської області та знищує постачання українських передових груп”, – пишуть росіяни в телеграм-каналах, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин спростував ці заяви ворожої пропаганди.
“А що з Липцями? Липці, як і були, повністю залишається під контролем Сил оборони України. Так росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці. Нічого, окрім втрат, вони досягнути не можуть. І справді там вони мають дуже серйозні втрати та проблеми. Ми ж розуміємо, що Липці вони планували захопити ще коли почали свій новий наступ на Харківщину в травні минулого року. Там є гряда висот, вони планували як у 2022 році розмістити там свою артилерію, свою реактивну артилерію й обстрілювати Харків. Сили оборони України цього не допустили, щобільше там наші надзвичайно досвідчені підрозділи постійно завдають ворогу дуже відчутних втрат. Ви знаєте, що в травні силами 92-ї окремої штурмової бригади та 13-ї бригади НГУ “Хартія” вдалося звільнити лісовий масив “Берлін”. Так його назвали самі окупанти. Я хочу нагадати, що за час тих боїв росіяни втратили півтори тисячі особового складу вбитими та пораненими. І значну кількість військової техніки, тому ще раз можу сказати, що ситуація в районі Липців перебуває під нашим контролем, просування ворога там зараз немає”, – сказав Шамшин у нацмарафоні.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 15:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“ЗС РФ продовжує просування у бік Липців Харківської області та знищує постачання українських передових груп”, – пишуть росіяни в телеграм-каналах".