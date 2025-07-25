Спека – наш союзник – у ЗСУ розповіли, про що просять командування окупанти📹

У спеку на фронті особливо нелегко тим, хто наступає, зазначив речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин. Росіяни в отриманих аудіоперехопленнях постійно просять води.

“Виходьмо з того, що Сили оборони України, ми насамперед проводимо оборонну операцію. А росіяни змушені йти вперед, позаду “заградотряди” їхні, назад не повернешся. А ви собі уявіть, що їм ще потрібно на собі нести боєкомплект, зброю, інше екіпірування і так далі. І за таких умов вони йдуть у невідомість. І ми дуже часто чуємо в перехопленнях, що російські штурмовики просять своє командування, щоб вони надсилали їм воду. Тому що за таких умов вода стає по-справжньому критичним ресурсом. І ми знаємо, і також чуємо це в перехопленнях, що росіяни дуже часто не можуть дочекатися, коли їм принесуть або привезуть цю воду, і змушені пити воду з калюж. Це, безумовно, вихід, але вихід тимчасовий, адже після вживання такої води дуже часто у них виникають проблеми зі здоров’ям. А коли, вибачте, у них проблеми зі шлунком, за таких умов українські позиції особливо не поштурмуєш. Тому за таких обставин спека – це, безумовно, наш союзник і ворог для окупантів”, – прокоментував Шамшин в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Влітку захисникам України певні складнощі створює “зеленка” – буйна рослинність, якої на Харківщині чимало.

“Ми бачимо, що росіяни вже давно відмовилися від тактики великих моторизованих штурмів. Вони переважно використовують тактику малих піхотних груп. І головна задача ось таких от груп – максимально непомітно та близько підійти до наших позицій. І враховуючи те, що росіяни не рахуються з втратами та можуть посилати ці штурмові групи скільки завгодно, це, безумовно, створює певні проблеми, особливо враховуючи, що “зеленки” на Харківщині зараз дуже багато. Але знаєте, це гра, в яку можна грати вдвох. Адже досвідчений командир (а в нас, слава Богу, їх також вистачає) завжди має розуміння, звідки може прийти ворог. І може влаштувати для таких штурмових груп “сюрприз”, або навіть провести дистанційне мінування, або певні розтяжки встановити. І це, безумовно, створює росіянам чимало проблем“, – зазначив речник ОТУ “Харків”.