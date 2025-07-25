Спека – наш союзник – у ЗСУ розповіли, про що просять командування окупанти📹
У спеку на фронті особливо нелегко тим, хто наступає, зазначив речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин. Росіяни в отриманих аудіоперехопленнях постійно просять води.
“Виходьмо з того, що Сили оборони України, ми насамперед проводимо оборонну операцію. А росіяни змушені йти вперед, позаду “заградотряди” їхні, назад не повернешся. А ви собі уявіть, що їм ще потрібно на собі нести боєкомплект, зброю, інше екіпірування і так далі. І за таких умов вони йдуть у невідомість. І ми дуже часто чуємо в перехопленнях, що російські штурмовики просять своє командування, щоб вони надсилали їм воду. Тому що за таких умов вода стає по-справжньому критичним ресурсом. І ми знаємо, і також чуємо це в перехопленнях, що росіяни дуже часто не можуть дочекатися, коли їм принесуть або привезуть цю воду, і змушені пити воду з калюж. Це, безумовно, вихід, але вихід тимчасовий, адже після вживання такої води дуже часто у них виникають проблеми зі здоров’ям. А коли, вибачте, у них проблеми зі шлунком, за таких умов українські позиції особливо не поштурмуєш. Тому за таких обставин спека – це, безумовно, наш союзник і ворог для окупантів”, – прокоментував Шамшин в етері нацмарафону.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Влітку захисникам України певні складнощі створює “зеленка” – буйна рослинність, якої на Харківщині чимало.
“Ми бачимо, що росіяни вже давно відмовилися від тактики великих моторизованих штурмів. Вони переважно використовують тактику малих піхотних груп. І головна задача ось таких от груп – максимально непомітно та близько підійти до наших позицій. І враховуючи те, що росіяни не рахуються з втратами та можуть посилати ці штурмові групи скільки завгодно, це, безумовно, створює певні проблеми, особливо враховуючи, що “зеленки” на Харківщині зараз дуже багато. Але знаєте, це гра, в яку можна грати вдвох. Адже досвідчений командир (а в нас, слава Богу, їх також вистачає) завжди має розуміння, звідки може прийти ворог. І може влаштувати для таких штурмових груп “сюрприз”, або навіть провести дистанційне мінування, або певні розтяжки встановити. І це, безумовно, створює росіянам чимало проблем“, – зазначив речник ОТУ “Харків”.
Читайте також: Як вплинуло відключення Starlink на ситуацію на фронті на Харківщині – ЗСУ 📹
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, жара, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Спека – наш союзник – у ЗСУ розповіли, про що просять командування окупанти📹»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 13:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У спеку на фронті особливо нелегко тим, хто наступає, зазначив речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин. Росіяни в отриманих аудіоперехопленнях постійно просять води".