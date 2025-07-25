Як вплинуло відключення Starlink на ситуацію на фронті на Харківщині – ЗСУ 📹

Збій у роботі сервісу Starlink був увечері 24 липня – по всьому світу. Він тривав понад дві години. Захисники Вовчанська на Харківщині повідомили, що вийшли з ситуації.

“Так само як і в усьому світі, звичайно, також наші системи “Starlink” були відключені на деякий час. Але враховуючи те, як ефективно працюють наші зв’язківці (тому що ми в бригаді маємо певні альтернативні засоби зв’язку), це ніяк не вплинуло на лінію бойового зіткнення та на ведення бойових дій“, – сказав у етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Він зазначив, що в зоні відповідальності бригади, тобто у Вовчанську та на його околицях, окупанти продовжують вести штурми. Активно застосовують артилерію, дрони-бомбери та дрони на оптоволокні.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

“До речі, використання саме цих типів дронів тут надзвичайно збільшилося. І через те, що ми їм не можемо ефективно протидіяти засобами РЕБ, то нам доводиться облаштовувати транспортні засоби певними маскувальними сітками, наварювати такі металеві конструкції для того, щоб зберегти життя та здоров’я особового складу“, – зазначив Історик.

Він наголосив, що у Вовчанську Сили оборони зберігають контроль над лініями логістичного сполучення ворога. Тож росіяни тут не використовують багато бронетехніки, воліючи відправляти своїх бійців на лінію зіткнення на радянських автомобілях, мотоциклах та багі.

“Більша частина міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час знаходиться під контролем Сил оборони України. Ми утримуємо позиції на північній частині, за лінією річки Вовча. І власне така дуже ефективно вибудована оборона не пропускає окупантів станом на сьогодні”, – зазначив офіцер 57-ї бригади.