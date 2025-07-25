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Загроза російських ДРГ для Харківщини: що кажуть прикордонники (відео)

Фронт 10:39   25.07.2025
Оксана Горун
Загроза російських ДРГ для Харківщини: що кажуть прикордонники (відео)

Активність ДРГ противника біля кордонів України дещо знизилася, якщо порівнювати з кінцем 2024 року, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону.

“Якщо говорити про диверсійну діяльність противника, то зараз вона не така активна, як це, наприклад, було на кінець минулого року. Бо хоч, звісно, диверсійно-розвідувальні групи викриваються, і в цьому році більшість з них намагалися зайти на нашу територію в межах Сумської області, але фіксувалися ДРГ і в межах Харківщини, і в межах Чернігівщини”, – відзначив Демченко.

При цьому він наголосив, що загроза диверсійної діяльності противника зберігається. Сили оборони спільно моніторять лінію держкордону, щоби своєчасно виявляти ДРГ.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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У межах Харківської області, особливо у напрямку населеного пункту Вовчанськ, у напрямку населеного пункту Строївка, там, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, фіксуємо спроби заходу та дій ворога піхотними групами. Тому на цих відтинках, звісно, де ворог застосовує саме піхотні групи, противник і тримає на своїй території більшість своїх сил та засобів. Але, як зараз бачимо, навіть попри те, що ворог переважає нас чисельно, він не може досягти якихось суттєвих результатів для того, щоб просунутися вглиб території нашої держави“, – наголосив спікер ДПСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активність ДРГ противника біля кордонів України дещо знизилася, якщо порівнювати з кінцем 2024 року, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері нацмарафону".