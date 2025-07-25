Угроза российских ДРГ для Харьковщины: что говорят пограничники (видео)

Активность ДРГ противника у границ Украины несколько снизилась, если сравнивать с концом 2024 года, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

«Если говорить о диверсионной деятельности противника, то сейчас она не так активна, как это, например, было на конец прошлого года. Хотя, конечно, диверсионно-разведывательные группы разоблачаются, и в этом году большинство из них пытались зайти на нашу территорию в пределах Сумской области. Но фиксировались ДРГ и в пределах Харьковщины, и в пределах Черниговщины», — отметил Демченко.

При этом он подчеркнул, что угроза диверсионной деятельности противника сохраняется. Силы обороны совместно мониторят линию госграницы, чтобы своевременно выявлять ДРГ.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«В пределах Харьковской области, особенно по направлению населенного пункта Волчанск, по направлению населенного пункта Строевка, там, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, фиксируем попытки действий врага пехотными группами. Поэтому на этих отрезках, конечно, где враг применяет именно пехотные группы, противник и держит на своей территории большинство своих сил и средств. Но, как сейчас видим, даже несмотря на то, что враг превосходит нас численно, он не может добиться каких-либо существенных результатов для того, чтобы продвинуться вглубь территории нашего государства», — подчеркнул спикер ГПСУ.