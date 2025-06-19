«Видим идиотизм противника» – что делает враг на севере Харьковщины

О ситуации на севере Харьковской области, а также необычном поведении врага рассказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы ПКШР РУБПАК «Стрикс» Харьковского пограничного отряда, военный с позывным «Химик».

По его словам, планы россиян на севере области остались неизменными – враг пытается прорвать оборону украинских защитников, заводит группы ДРГ. Однако существенных изменений этом участке фронта нет.

«Враг нарастил огневые поражения из FPV-дронов, включая оптоволокно. Можно так сказать, что основные усилия он бросает сейчас сюда, чтобы отвлекать нас от других направлений фронта», – отметил военный.

Также боец рассказал о нелогичном поведении оккупантов.

«Мы наблюдаем на сегодняшний день постоянное инженерно-фортификационное обустройство на линии боевого столкновения. Видим идиотизм со стороны противника в том плане, что он знает, что мы его видим, что можем нанести огневое поражение, но при этом он не всегда скрывает свои действия, может на открытой местности начать копать, может еще что-то сделать, чего не стоило бы делать на линии боевого столкновения», – объяснил «Химик».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»