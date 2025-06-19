Ситуация на Волчанском агрегатном заводе: в ISW заявили о продвижении врага

О том, что россияне продвинулись на севере Харьковщины, сообщили в сводке 19 июня в Институте изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода на севере Волчанская (к северо-востоку от Харькова). Российский блогер также утверждал, что российские войска уничтожили украинские переправы на северный берег реки Волча в Волчанске», – уточнили аналитики.

Также враг заявил, что ВС РФ оккупировали Долгенькое – населенный пункт на Купянском направлении, однако эксперты не смогли найти этому подтверждения. Нет успехов у россиян и на Боровском направлении.

«17 и 18 июня российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и к юго-востоку от Боровой в направлении Ольговки и Грековки», – отметили в ISW.

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