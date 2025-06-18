Какие шансы у россиян продвинуться на севере Харьковщины
В Харьковской области россиян отбросили от Липцев, которые контролируют северные подходы к Харькову, отметил известный военный журналист Юрий Бутусов, сейчас солдат НГУ, в интервью «Украинской правде».
«Врага отбросили, наши войска на этом участке имеют инициативу, враг проводит контратаки, но успеха нет никакого и опять-таки продвижение у нас есть. Поэтому на этом участке, сейчас ситуация выглядит лучше, чем на некоторых других. Тем не менее, как Верховный Главнокомандующий заявил, враг готовит наступление на Харьковщину. И активные силы противника сохраняются, они перекидывают резервы, пытаются усилить свои войска», – рассказал Бутусов.
Но, по его мнению, можно быть уверенным, что Харьков на севере защищен надежно.
«В полосе «Хартии» там как раз построена система обороны. Там логистические маршруты достаточно хорошо обеспечиваются, и наши войска из-за этого достаточно стабильно могут вести эффективные боевые действия. В принципе, оборона Харькова достаточно устойчива. На данный момент там во флангах есть 92-я штурмовая бригада и 42-я механизированная бригада, и там ситуация стабильная. И за Волчанск наши воины дерутся, там 57 бригада до сих пор держат Волчанск уже более года. На этом направлении ситуация в тяжелых боях, тем не менее, наши войска не позволяют врагу продвигаться. На других участках, безусловно, ситуация иная по комплексу причин», – заявил Бутусов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, липцы, НГУ, север Харьковщины, хартия, Харьков, Юрий Бутусов;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 21:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиян отбросили от Липцев, которые контролируют северные подходы к Харькову, отметил известный военный журналист Юрий Бутусов, сейчас солдат НГУ, в интервью «Украинской правде».".