Два дня в Харькове будут отключать газ: какие дома останутся без услуги

В нескольких районах Харькова 19 и 20 июня специалисты проведут работы на газовых сетях.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в связи с этим временно будет прекращено газоснабжение 19 числа по адресам: проспект Аэрокосмический дома 191-А, 191, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201,

20 числа: ул. Дмитровская дома 19/2, 19, 19-А.

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.