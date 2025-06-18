Два дня в Харькове будут отключать газ: какие дома останутся без услуги
Фото: mrpl.city
В нескольких районах Харькова 19 и 20 июня специалисты проведут работы на газовых сетях.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в связи с этим временно будет прекращено газоснабжение 19 числа по адресам: проспект Аэрокосмический дома 191-А, 191, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201,
20 числа: ул. Дмитровская дома 19/2, 19, 19-А.
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, дома, новости Харькова, отключат;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В нескольких районах Харькова 19 и 20 июня специалисты проведут работы на газовых сетях.".