Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса

Холодная вода будет отключена в частях Салтовского, Киевского и Немышлянского районов с 9:00 до 18:00 18 июня.

Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – проведение планово-предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции с целью подготовки сооружений водопровода к работе в осенне-зимний период.

По данным КП, будет прекращено водоснабжение в Салтовском и Киевском районах, ограниченными: ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Наталии Ужвий, Кольцевой дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-Широнинцев.

В Немышлянском районе, ограниченным: пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победы, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.

На время проведения работ воду будут подвозить автоцистернами по адресу: Салтовское шоссе, 264 (медкомплекс, 602 микрорайон), ул. Амосова, 3 и 19, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-Ж, ул. Руслана Плоходько, 5-В, пр. Юбилейный, 59.