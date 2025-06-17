Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Холодная вода будет отключена в частях Салтовского, Киевского и Немышлянского районов с 9:00 до 18:00 18 июня.
Об этом сообщает КП «Харьковводоканал». Причина – проведение планово-предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции с целью подготовки сооружений водопровода к работе в осенне-зимний период.
По данным КП, будет прекращено водоснабжение в Салтовском и Киевском районах, ограниченными: ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Наталии Ужвий, Кольцевой дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-Широнинцев.
В Немышлянском районе, ограниченным: пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победы, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.
На время проведения работ воду будут подвозить автоцистернами по адресу: Салтовское шоссе, 264 (медкомплекс, 602 микрорайон), ул. Амосова, 3 и 19, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-Ж, ул. Руслана Плоходько, 5-В, пр. Юбилейный, 59.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодная вода будет отключена в частях Салтовского, Киевского и Немышлянского районов с 9:00 до 18:00 18 июня.".