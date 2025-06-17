Два дня в Харькове и области будет опасно: обещают грозу и шквалы
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 и 19 июня.
В частности, ночью 18 числа синоптики прогнозируют грозу. А в четверг днем по городу и области ожидают порывы ветра, 15 – 20 м/с.
Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили синоптики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, гроза, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 и 19 июня.".