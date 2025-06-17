Два дня в Харькове и области будет опасно: обещают грозу и шквалы

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 и 19 июня.

В частности, ночью 18 числа синоптики прогнозируют грозу. А в четверг днем ​​по городу и области ожидают порывы ветра, 15 – 20 м/с.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили синоптики.