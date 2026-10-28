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На Харьковском направлении НРК впервые выполнил миссию под управлением ИИ

Происшествия 21:08   28.10.2026
Татьяна Литвина
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На Харьковском направлении НРК впервые выполнил миссию под управлением ИИ Фото: полк беспилотных систем «Лава»

Полк «Лава» впервые в истории провел успешную миссию НРК под управлением искусственного интеллекта в боевых условиях на Харьковском направлении.

Как сообщили в полку беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», это первая подобная автономная логистическая миссия в боевых условиях.

«Управление НРК требует от оператора многочасовой концентрации, а любая ошибка может оказаться фатальной и привести к провалу миссии. Интеграция ИИ в роботизированную платформу поможет разгрузить операторов и минимизировать человеческий фактор при выполнении боевых задач в условиях килзоны, а также уменьшит зависимость «роботов» от постоянного канала управления», — говорят в «Лаве».

Благодаря интеграции ИИ с НРК-платформой, машина без оператора преодолела 93% маршрута из 20 километров. Оператор взял на себя управление только на отрезке в 1,4 километра.

Технология работает так: сначала специальный НРК проезжает маршрут и лидером (от Light Detection and Ranging – технология измерения расстояния с помощью лазерных импульсов) сканирует местность для создания ее 3D-модели. Далее основная машина двигается по этой модели: камеры в реальном времени распознают дорогу, обочину и препятствия, а ИИ принимает решение. Оператор может поправить трек, задать скорость на отдельных участках, но вести машину вручную непрерывно больше не нужно.

«Эта миссия показала, что автономные наземные системы уже готовы к реальным боевым условиям, — отмечает командир батальона НРК полка «Лава» Андрей «Математик» Копач. — Самая важная смена — оператор перестает быть водителем и становится диспетчером. Он не ведет машину каждую секунду, а контролирует движение и вмешивается только там, где нужно. Конечная цель – один диспетчер для нескольких НРК одновременно».

Программное решение разрабатывает компания Apex AI. Полк «Лава» принял участие в формировании технических требований и полевых испытаний.

«Следующий этап – эвакуация, – прогнозирует «Математик». — Когда подобные НРК выйдут в массовое использование, личный состав сможет выполнить гораздо больше рейсов. Также важно, что НРК с ИИ меньше зависят от постоянного канала управления, например от Starlink».

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Напомним, первая в мире воздушная эвакуация дроном раненого состоялась на Купянском направлении. Для спасения побратима военные решили сделать то, чего не делал еще никто. За ним отправили тяжелый бомбер.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 21:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полк «Лава» впервые в истории провел успешную миссию НРК под управлением искусственного интеллекта в боевых условиях на Харьковском направлении.".