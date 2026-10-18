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Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации

Происшествия 17:32   18.10.2026
Елена Нагорная
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Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации

Бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» рассказали, как задержали в Харькове российского диверсанта Леонида Рыжикова, который, по версии следствия, 13 октября в Харьковском районе расстрелял пятерых украинских военных и рыбака.

Подробности спецоперации раскрыли командиры взводов бригады с позывными «Сова» и «Хохол».

Как рассказал командир взвода «Сова», о передвижении подозреваемого от села Бобровка в направлении Салтовки сообщил ротный. По описанию мужчина полностью подходил под ориентировку. Военные перекрыли улицу на подходе к Салтовке, понимая, что в жилом массиве среди многоэтажек и большого количества гражданских злоумышленник может легко скрыться.

«Дальше мы начали бежать к супермаркету «Класс». После чего мы дошли до садика. Нас было шесть человек уже. Повернув голову влево, я увидел, что какой-то похожий по описанию мужчина в спортивном костюме смотрит в нашу сторону. Я остановился, начал на него смотреть, и он побежал. Я понял, что это тот, кого мы ищем. Сказал троим ребятам бежать влево, а мы втроем побежали вправо, чтобы взять его в кольцо. Чтобы он не смог никуда больше деться», — вспомнил командир взвода с позывным «Хохол».

По его словам, задерживали диверсанта втроем. Рыжиков упал, после чего нацгвардейцы взяли его на прицел и окружили.

«Когда мы начали спрашивать, откуда он, он сказал, что он из Питера. Он сидел в тюрьме. 7,5 лет ему, кажется, дали. Попал он на войну сразу из зоны. Он шел четко в Харьков, потому что у него в телефоне была программа их», — рассказал «Хохол».

Командир взвода «Сова» добавил, что задержанный имел конкретную задачу от командования РФ: «Как он сказал, от России идти в направлении шиномонтажа или СТО, что-то такое».

Нацгвардейцы признаются, что задержать злоумышленника живым было психологически сложно из-за осознания совершенных им преступлений.

«Не хотелось с ним разговаривать, не хотелось даже его задерживать. Хотелось сделать с ним то, что он сделал с нашими парнями, с мирным человеком, который просто сидел на пруду, это был мужчина пожилого возраста, просто сидел себе, отдыхал. Хотелось с ним сделать то же самое. Но было понятно, что он может предоставить больше информации и быть полезным живым», — подчеркнул командир с позывным «Хохол».

«Наши военнослужащие, наши подчиненные были рядом, и надо было показывать дисциплину, чтобы брали пример со своих командиров», — отметил «Сова».

Как информировала МГ «Объектив», 14 октября в Харькове задержали 36-летнего россиянина Леонида Рыжикова с позывным «Юла». Областная прокуратура сообщила, что он шел в город с фронта в течение почти десяти дней и по дороге убил гражданского и пятерых украинских военных. Ведомство опубликовало видео допроса подозреваемого, на котором тот признается в содеянном.

Уроженец Санкт-Петербурга — бывший заключенный, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он отсидел 7,5 лет и подписал контракт. Службу проходил в 6-й общевойсковой армии РФ.

По версии СБУ, в начале октября Рыжиков находился на позициях российских войск вблизи села Старица Чугуевского района. Ориентировочно 5-6 октября после обстрела ВСУ он с фронта пешком с автоматом АК-47 направился в сторону Харькова. По дороге обворовал заброшенный частный дом и там взял гражданскую одежду. 13 октября оккупант застрелил 60-летнего рыбака в селе Михайловка Харьковского района. На допросе объяснил, что побоялся, что местный его сдаст. В тот же день россиянин добрался до села Момотово. Там в частном доме расстрелял из автомата пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ. В то время они не участвовали в боевых действиях, не имели при себе оружия и были одеты в гражданскую одежду. Далее Рыжиков избавился от оружия и пришел в Харьков, где его и задержали. Какой у оккупанта был план и зачем он направлялся в город, выясняет следствие.

После задержания Рыжикову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ — военные преступления, повлекшие гибель людей. 16 октября ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» рассказали, как задержали в Харькове российского диверсанта Леонида Рыжикова.".