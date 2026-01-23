15 лет получил диверсант, поджигавший релейные шкафы Укрзалізниці в Харькове

41-летний диверсант – уроженец Львова, проживавший в Одессе, а затем переехавший в Харьков, сообщила областная прокуратура.

В Харькове диверсант жил вместе с невестой. Ранее его судили во Львове за сбыт наркотиков и он уже отбывал наказание за покушение на умышленное убийство и грабеж.

В июне 2024 года в Telegram мужчина согласился за деньги поджигать релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки в Харькове, которые обеспечивают работу автоматики и служат безопасности железнодорожного движения. Это он делал для россиян, чтобы остановить поставки техники и боеприпасов для Сил обороны на Харьковском направлении.

С помощью лома он открывал металлическую дверь указанных шкафов железной дороги, обливал их раствором для разведения костра и поджигал. Последствия возгорания диверсант снимал на видео и затем посылал «отчеты» заказчику. Злоумышленник успел поджечь три релейных шкафа. За один заказ он получал около 9 тыс. гривен.

Укрзалізниця получила ущерб более чем на 100 тыс. гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника в июне 2024 года во время очередного поджога релейного шкафа железной дороги в Харькове. С тех пор он был под стражей. На суде диверсант вину не признал.

Индустриальный райсуд Харькова наказал мужчину сроком в 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще до приговора прибавили неотбытый им срок по предварительному решению Лычаковского райсуда Львова от 25.04.2016. Всего мужчина проведет за решеткой 17 лет.