15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові

41-річний диверсант – уродженець Львова, який проживав в Одесі, а потім переїхав до Харкова, повідомила обласна прокуратура.

У Харкові диверсант жив разом із нареченою. Раніше його ж судили у Львові за збут наркотиків і він вже відбував покарання за замах на умисне вбивство та грабіж.

Прокурори довели, що у червні 2024 року у Telegram чоловік погодився за гроші підпалювати релейні шафи систем сигналізації, централізації та блокування у Харкові, які забезпечують роботу автоматики та слугують для безпеки залізничного руху. Це він робив для росіян, щоб зупинити постачання техніки та боєприпасів для Сил оборони на Харківському напрямку.

За допомогою лому він відчиняв металеві двері вказаних шаф залізниці, обливав їх розчином для розведення багаття і підпалював. Наслідки займання диверсант знімав на відео та надалі надсилав «звіти» роботодавцю. Зловмисник встиг підпалити три релейні шафи. За одне «замовлення» він отримував близько 9 тис. гривень.

Укрзалізниця отримала збитків на понад 100 тис. гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника у червні 2024 року під час чергового підпалу релейної шафи залізниці у Харкові. Відтоді він перебував під вартою. На суді диверсант вину не визнав.

Індустріальний райсуд Харкова покарав чоловіка терміном у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще до вироку додали невідбуте ним покарання за попереднім рішенням Личаківського райсуду Львова від 25.04.2016. Загалом чоловік проведе за ґратами 17 років.