Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район

Росіяни вдарили бойовим дроном, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог вдарив бойовим безпілотником по Індустріальному району. Наслідки уточнюємо», – йдеться у повідомленні міського голови.

Відомостей про потерпілих поки що немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За 20 хвилин до вибуху у Харкові оголосили повітряну тривогу. Монітори повідомляли про ударні бойові дрони, які з різних боків залітали в місто.

Наразі над Харковом продовжують фіксувати ворожі БпЛА, повідомляють Повітряні сили України.