Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
Росіяни вдарили бойовим дроном, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог вдарив бойовим безпілотником по Індустріальному району. Наслідки уточнюємо», – йдеться у повідомленні міського голови.
Відомостей про потерпілих поки що немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За 20 хвилин до вибуху у Харкові оголосили повітряну тривогу. Монітори повідомляли про ударні бойові дрони, які з різних боків залітали в місто.
Наразі над Харковом продовжують фіксувати ворожі БпЛА, повідомляють Повітряні сили України.
Читайте також: Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 17:27;