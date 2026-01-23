Live

Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район

Події 17:27   23.01.2026
Оксана Якушко
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район

Росіяни вдарили бойовим дроном, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог вдарив бойовим безпілотником по Індустріальному району. Наслідки уточнюємо», – йдеться у повідомленні міського голови.

Відомостей про потерпілих поки що немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За 20 хвилин до вибуху у Харкові оголосили повітряну тривогу. Монітори повідомляли про ударні бойові дрони, які з різних боків залітали в місто.

Наразі над Харковом продовжують фіксувати ворожі БпЛА, повідомляють Повітряні сили України.

Автор: Оксана Якушко
