Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
67-річного мешканця Харківщини підозрюють у педофілії, пишуть в облпрокуратурі. За даними слідства, його жертвою стала 8-річна дівчинка. Вона розповіла, що її розбещував дід.
Батьки дівчинки були змушені виїхати у безпечне місце через активні бойові дії. Так вони переїхали до бабусі постраждалої, яка мешкала зі своїм чоловіком.
“Мати помітила, що дитина почала дивно поводитися, і звернулася по допомогу до психолога міжнародної благодійної організації. Дівчинка довго мовчала. Коли розмови зводилися до “дідуся”, якого вона саме так і називала, бо вважала його рідним, в очах одразу страх, тремтіння всього тіла. Зрештою дитина зізналася, що зазнала сексуального насильства. Психолог одразу направив повідомлення до служби у справах дітей. “Мені було боляче й огидно від діда. Я закривала очі, щоб уявити щось красиве. Я робила те, що він казав, бо боялася”, — такими словами дитина розповіла про чоловіка, якого вважала близькою людиною“, – розповів керівник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров.
Суд обрав запобіжний захід чоловіку – його відправили до СІЗО з правом внесення застави, сумою в 332800 гривень.
“Прокуратура категорично не погоджується із вказаним рішенням. Застава у такій справі неприпустима. Вже подана апеляційна скарга“, – додав Омаров.
Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 11:12