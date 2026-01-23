Систематически насиловал 8-летнюю: девочка призналась, что это делал ее дед
67-летнего жителя Харьковщины подозревают в педофилии, пишут в облпрокуратуре. По данным следствия, насилию подвергалась 8-летняя девочка. Она рассказала, что ее развращал дед.
Родители девочки были вынуждены выехать в безопасное место из-за активных боевых действий. Так они переехали к бабушке пострадавшей, которая проживала со своим мужем.
«Мать заметила, что ребенок начал странно вести себя, и обратилась за помощью к психологу международной благотворительной организации. Девочка долго молчала. Когда разговоры сводились к «дедушке», которого она именно так и называла, потому что считала его родным, в глазах сразу страх, дрожь всего тела. В конце концов ребенок признался, что подвергся сексуальному насилию. Психолог сразу направил сообщение в службу по делам детей. «Мне было больно и отвратительно от деда. Я закрывала глаза, чтобы представить что-то красивое. Я делала то, что он говорил, потому что боялась», – такими словами ребенок рассказал о мужчине, которого считала близким человеком», – рассказал руководитель Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому – его отправили в СИЗО с правом внесения залога, суммой в 332800 гривен.
«Прокуратура категорически не согласна с указанным решением. Залог по такому делу недопустим. Уже подана апелляционная жалоба», – добавил Омаров.
