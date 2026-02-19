Live

Почти десять лет отчим насиловал падчерицу: суд вынес приговор

Происшествия 10:59   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти десять лет отчим насиловал падчерицу: суд вынес приговор

Насиловать свою падчерицу педофил начал еще зимой 2016 года. Тогда девочке было всего семь лет, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Мужчина дожидался, пока уйдет жена и двое младших сыновей и начинал издеваться над ребенком.

События происходили в одном из сел Лозовского района. Летом 2024 года дети и жена стали жить отдельно, но и тогда девочка продолжила страдать от насилия, когда приезжала в гости к отчиму.

«Правда вырвалась наружу только в октябре того же года во время семейной ссоры. Когда отец набросился на мать, 15-летняя девочка, защищая ее, крикнула мужчине в лицо: «Тебе напомнить, что ты делал со мной все мое детство?». В судебном заседании потерпевшая отметила, что не рассказывала об этих событиях раньше, ведь понимала, что после расследования ее мать останется сама с тремя детьми, а отчим неоднократно упрекал слова «Ты же не хочешь, чтобы твоего папу посадили?», – рассказали правоохранители.

Все издевательства сильно повлияли на ребенка – она начала одеваться в черную одежду, говорить о себе в мужском роде, отталкивая свою женственность. Вместе с тем мужчина признал свою вину лишь частично. Отметив, что начал насиловать падчерицу, начиная с 2020 года. Однако отметил, что сожалеет об этом и искренне раскаивается.

«Если сравнить между собой показания потерпевшей и обвиняемого, то единственное в чем они отличаются, – в моменте, с которого началось сексуальное насилие в отношении ребенка. А теперь давайте поразмышляем, был ли у ребенка какой-то мотив обмануть своего отца? Ведь, как показали допрошенные в ходе судебного разбирательства свидетели, девушка воспринимала его как отца. Но события, случившиеся с ребенком оставили ужасный след в ее жизни», – сказал руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области Сергей Колесник.

В результате суд признал мужчину виновным и отправил его на 15 лет в тюрьму.

Читайте также: В Лозовой россияне обесточили котельную, от которой зависят 16 тысяч абонентов

