Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок

Ґвалтувати свою падчерку педофіл почав ще взимку 2016 року. Тоді дівчинці було лише сім років, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Чоловік чекав, поки піде дружина та двоє молодших синів і починав знущатися з дитини.

Події відбувалися в одному із сіл Лозівського району. Влітку 2024 року діти та дружина стали жити окремо, але й тоді дівчинка продовжила страждати від насильства, коли приїжджала в гості до вітчима.

“Правда вирвалася назовні лише у жовтні того ж року під час сімейної сварки. Коли батько накинувся на матір, 15-річна дівчинка, захищаючи її, крикнула чоловіку в обличчя: «Тобі нагадати, що ти робив зі мною все моє дитинство?». У судовому засіданні потерпіла зазначила, що не розповідала про ці події раніше, адже розуміла, що після розслідування її мати залишиться сама з трьома дітьми, а вітчим неодноразово докоряв словами «Ти ж не хочеш, щоб твого тата посадили?”, – розповіли правоохоронці.

Всі знущання сильно вплинули на дитину – вона почала одягатися в чорний одяг, говорити про себе в чоловічому роді, відштовхуючи свою жіночність. Водночас чоловік визнав свою провину лише частково. Зазначивши, що почав ґвалтувати падчерку, починаючи з 2020 року. Однак зазначив, що шкодує про це і щиро кається.

“Якщо порівняти між собою показання потерпілої та обвинуваченого, то єдине в чому вони різняться це в моменті, з якого почалось сексуальне насильство стосовно дитини. А тепер давайте поміркуємо, чи був у дитини якийсь мотив омовити свого батька? Адже як показали допитані в ході судового розгляду свідки, дівчина сприймала його як батька. Але події, які трапились з дитиною залишили жахливий слід у її житті”, – сказав керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник.

В результаті суд визнав чоловіка винним та відправив його на 15 років у в’язницю.