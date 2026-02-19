У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів
Мер Лозової Сергій Зеленський поінформував напередодні увечері, що росіяни обстріляли Лозівську громаду. Пошкоджено критичну інфраструктуру.
Через “прильоти”, зокрема, виникли проблеми з водою та електроенергією.
“Працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо – заради безпеки людей та самих об’єктів“, – писав Зеленський.
Незабаром мер додав, що в результаті обстрілів знеструмлена найбільша котельня, від якої залежать 16 тисяч абонентів.
“Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі“, – наголосив він.
Вже вранці стало відомо про відновлення водопостачання у Лозовій.
“Вирівнюють тиск, щоб забезпечити верхні поверхи. Прохання до мешканців нижніх поверхів – розсудливо користуватися водою“, – додав Зеленський.
Читайте також: Негода перевела всі служби Харківщини у підвищену готовність
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 07:40;