Live

У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів

Події 07:40   19.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів

Мер Лозової Сергій Зеленський поінформував напередодні увечері, що росіяни обстріляли Лозівську громаду. Пошкоджено критичну інфраструктуру. 

Через “прильоти”, зокрема, виникли проблеми з водою та електроенергією.

“Працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо – заради безпеки людей та самих об’єктів“, – писав Зеленський.

Незабаром мер додав, що в результаті обстрілів знеструмлена найбільша котельня, від якої залежать 16 тисяч абонентів.

Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі“, – наголосив він.

Вже вранці стало відомо про відновлення водопостачання у Лозовій.

Вирівнюють тиск, щоб забезпечити верхні поверхи. Прохання до мешканців нижніх поверхів – розсудливо користуватися водою“, – додав Зеленський.

Читайте також: Негода перевела всі служби Харківщини у підвищену готовність

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: через обстріли РФ пошкоджений будинок культури та електромережі
Синєгубов: через обстріли РФ пошкоджений будинок культури та електромережі
19.02.2026, 08:40
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
19.02.2023, 06:00
Сьогодні 19 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого 2026: яке свято та день в історії
19.02.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 19 лютого: бої в регіоні, обстріли
Новини Харкова — головне 19 лютого: бої в регіоні, обстріли
19.02.2026, 08:46
Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі
Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі
18.02.2026, 18:22
У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів
У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів
19.02.2026, 07:40

Новини за темою:

19.02.2026
У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів
18.02.2026
Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)
18.02.2026
Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов
16.02.2026
Синєгубов: через обстріли регіону постраждав 15-річний підліток
12.02.2026
У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 07:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський поінформував напередодні увечері, що росіяни обстріляли Лозівську громаду. Пошкоджено критичну інфраструктуру. ".