У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів

Мер Лозової Сергій Зеленський поінформував напередодні увечері, що росіяни обстріляли Лозівську громаду. Пошкоджено критичну інфраструктуру.

Через “прильоти”, зокрема, виникли проблеми з водою та електроенергією.

“Працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо – заради безпеки людей та самих об’єктів“, – писав Зеленський.

Незабаром мер додав, що в результаті обстрілів знеструмлена найбільша котельня, від якої залежать 16 тисяч абонентів.

“Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі“, – наголосив він.

Вже вранці стало відомо про відновлення водопостачання у Лозовій.

“Вирівнюють тиск, щоб забезпечити верхні поверхи. Прохання до мешканців нижніх поверхів – розсудливо користуватися водою“, – додав Зеленський.