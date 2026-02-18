Негода перевела усі служби Харківщини у підвищену готовність

Через крижаний дощ і мокрий сніг усі служби Харківщини перебувають у режимі підвищеної готовності, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі в області спостерігаємо крижаний дощ і мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Проїзд дорогами державного значення забезпечено в повному обсязі. До ліквідації наслідків негоди залучили 74 одиниці спецтехніки», – розповів Олег Синєгубов.

Очільник ХОВА закликав водіїв за можливості відкласти поїздки до покращення погоди. Але якщо треба терміново їхати, то бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.