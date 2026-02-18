Live

Негода перевела усі служби Харківщини у підвищену готовність

Суспільство 22:44   18.02.2026
Оксана Якушко
Через крижаний дощ і мокрий сніг усі служби Харківщини перебувають у режимі підвищеної готовності, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі в області спостерігаємо крижаний дощ і мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Проїзд дорогами державного значення забезпечено в повному обсязі. До ліквідації наслідків негоди залучили 74 одиниці спецтехніки», – розповів Олег Синєгубов.

Очільник ХОВА закликав водіїв за можливості відкласти поїздки до покращення погоди. Але якщо треба терміново їхати, то бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Автор: Оксана Якушко
