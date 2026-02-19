Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова

20 лютого трамваї № 1 та 7 не курсуватимуть через наслідки несприятливих погодних умов, повідомляє Харківська міська рада.

Також збільшать інтервали руху на інших трамвайних маршрутах.

У цей час ходитимуть тимчасові автобуси:

№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);

№7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця);

№8: 602 мікрорайон – ст. м. «Захисників України (через Салтівське шосе, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Олега Громадського);

№221 (за маршрутом трамвая №20): пр. Перемоги (розворотне коло) – вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний).