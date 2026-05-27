Live

Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня

Погода 20:55   27.05.2026
Олена Нагорна
Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня

У четвер, 28 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів тепла, вдень — 14–16, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 13–18.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоїли I рівень небезпечності (жовтий).

«28 травня територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні. За холодним фронтом пошириться холодне ж повітря. Воно — важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів. До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на премʼєру літечка, знову потеплішає», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.

Читайте також: Бегемотиха Степанида відкрила купальний сезон у Харкові (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня
Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня
27.05.2026, 20:55
Чомусь до Харкова субвенція не дуже надходить – Деменко про підземні школи
Чомусь до Харкова субвенція не дуже надходить – Деменко про підземні школи
27.05.2026, 19:34
Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі
Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі
27.05.2026, 19:51
«Нову пошту» атакували росіяни на Харківщині — постраждав співробітник (фото)
«Нову пошту» атакували росіяни на Харківщині — постраждав співробітник (фото)
27.05.2026, 20:17
На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
27.05.2026, 13:29
Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати
Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати
27.05.2026, 18:33

Новини за темою:

27.05.2026
«Нову пошту» атакували росіяни на Харківщині — постраждав співробітник (фото)
27.05.2026
Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі
27.05.2026
Чомусь до Харкова субвенція не дуже надходить – Деменко про підземні школи
27.05.2026
Які роботи із захисту критичної інфраструктури ведуться на Харківщині (відео)
27.05.2026
Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 20:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 28 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.".