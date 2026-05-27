Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня
У четвер, 28 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів тепла, вдень — 14–16, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 13–18.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоїли I рівень небезпечності (жовтий).
«28 травня територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні. За холодним фронтом пошириться холодне ж повітря. Воно — важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів. До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на премʼєру літечка, знову потеплішає», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.
Читайте також: Бегемотиха Степанида відкрила купальний сезон у Харкові (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 20:55;