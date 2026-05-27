Небезпечні шквали, від +6: прогноз погоди по Харкову й області на 28 травня

У четвер, 28 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів тепла, вдень — 14–16, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 13–18.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоїли I рівень небезпечності (жовтий).

«28 травня територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні. За холодним фронтом пошириться холодне ж повітря. Воно — важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів. До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на премʼєру літечка, знову потеплішає», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.