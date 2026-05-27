Підготовка до зими: на що Харківщині виділяють 204 млн грн з держбюджету

35 блочно-модульних котелень додатково закупить Харківщина у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону. На реалізацію цих проєктів регіон отримає понад 204,2 мільйона гривень, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом Кабмін виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання 216 блочно-модульних котелень по всій країні. Цей крок покликаний забезпечити будинки та квартири українців надійним теплом в умовах постійного російського енергетичного терору. Зі спільної суми 966 мільйонів гривень спрямують Агентству відновлення для проєктів у Києві, а ще понад 2 мільярди гривень розподілять між регіонами. «Фінансування для Харківщини враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону», — наголосив очільник ХОВА.

Він нагадав, що підготовка до зими відбувається в межах Планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування. Вони передбачають захист критичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, резервного теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що Харківщина зараз є одним із лідерів у реалізації Плану стійкості із фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. Спільно з Агентством відновлення та ХОВА в регіоні вже облаштовують 86 елементів такого захисту.