Модульні газові котельні передасть Харкову держава – Шмигаль

Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду.

«Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У Мінреінтеграції уточнили, що ці модульні котельні передадуть із державної власності у комунальну.