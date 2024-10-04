Модульні газові котельні передасть Харкову держава – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду.
«Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У Мінреінтеграції уточнили, що ці модульні котельні передадуть із державної власності у комунальну.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газовые, государство, котельные, минреинтеграции, Харків, шмыгаль;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду.".