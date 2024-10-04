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Модульні газові котельні передасть Харкову держава – Шмигаль

Суспільство 15:41   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Модульні газові котельні передасть Харкову держава – Шмигаль Фото: Денис Шмигаль

Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду.

«Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У Мінреінтеграції уточнили, що ці модульні котельні передадуть із державної власності у комунальну.

Читайте також: Шмигаль про зиму: зосередилися на Харкові, бо там росіяни знищили всі ТЕЦ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання уряду.".