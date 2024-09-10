Шмигаль про зиму: зосередилися на Харкові, бо там росіяни знищили всі ТЕЦ

Харків отримує невеликі котельні потужністю 1 МВт, щоб забезпечити децентралізацію енергозабезпечення міста, сказав на пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ще один великий блок нашої енергетичної стійкості – це децентралізована генерація і децентралізована теплова генерація. Ми зосередились на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там ТЕЦ. Усі, які були навколо Харкова, які утримували Харків. Ми завозимо туди мобільні котельні, невеличкі, 1 МВт котельні, які встановлюються місцевою владою. Особисто був на таких об’єктах спільно з головою обласної військової адміністрації, з мером Харкова, дивились, як вони готуються. Аналогічний підхід в інших містах теж застосовується», – сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України накопичили 560 мільйонів євро, міжнародні партнери профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації загальною потужністю 170 МВт.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Міський голова 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія. У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загальна потреба Харкова – 95 когенераційних установок : 85 – необхідні для теплових мереж, ще 10 – для “Харківводоканалу”. 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «Харківські теплові мережі».

На початку серпня Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці обладнання. Усю кількість планують встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. При цьому мер підкреслив: це не означає, що тепло в будинки подадуть пізніше. Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться «назавжди», сказав Терехов.