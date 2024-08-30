Чи буде Харків узимку з теплом: Терехов назвав строки енергодецентралізації

На реалізацію проєкту децентралізації енергосистеми у Харкові було виділено близько 2 мільярдів гривень із міського бюджету, ще стільки ж надав уряд.

Крім того, нададуть кошти та проведуть закупівлю необхідного обладнання Світовий банк та інші міжнародні фінансові установи, цитує пресслужба міськради мера Ігоря Терехова.

«Переважна більшість установок буде готова до початку опалювального сезону. А за умови своєчасного постачання закінчити всі роботи вдасться до кінця цього року», — сказав міський голова.

Він нагадав, що в межах проєкту децентралізації енергосистеми у місті мають встановити 141 одиницю техніки – когенераційні та газотурбінні установки, трансформатори та блочно-модульні котельні.

«Зимовий період буде важким, тому ми дуже ретельно готуємося до опалювального сезону. Потрібно зробити так, щоб кожен будинок у кожному мікрорайоні був з теплом, світлом та водою. Ми розрахували напругу, яка буде для цього потрібна, зважаючи на кількість мешканців у будинках. У приватному секторі зовсім інша система. Там є своє опалення, тому основна мета – забезпечення газопостачанням», – додав мер.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Міський голова 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загальна потреба Харкова – 95 когенераційних установок : 85 – необхідні для теплових мереж, ще 10 – для “Харківводоканалу”. 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «Харківські теплові мережі».

На початку серпня Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 зі 141 необхідної одиниці техніки. Усю кількість планують встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. При цьому мер підкреслив: це не означає, що тепло в будинки подадуть пізніше. Система альтернативного виробництва енергії, яку виробляють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться «назавжди», сказав Терехов.

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