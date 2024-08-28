21 нову модульну котельну отримає Харків
Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії схвалили безоплатно прийняти у комунальну власність міської територіальної громади 21 модульну котельню.
“Ми отримаємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню без права відчуження та використання за цільовим призначенням”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.
Це рішення допоможе пройти опалювальний сезон, повідомили у Департаменті економіки та комунального майна.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, внеочередная сессия горсовета, модульная котельная, отопительний сезон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 12:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії схвалили безоплатно прийняти у комунальну власність міської територіальної громади 21 модульну котельню.".