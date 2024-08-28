21 нову модульну котельну отримає Харків

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії схвалили безоплатно прийняти у комунальну власність міської територіальної громади 21 модульну котельню.

“Ми отримаємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню без права відчуження та використання за цільовим призначенням”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Це рішення допоможе пройти опалювальний сезон, повідомили у Департаменті економіки та комунального майна.