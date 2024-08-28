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21 нову модульну котельну отримає Харків

Суспільство 12:26   28.08.2024
Оксана Якушко
21 нову модульну котельну отримає Харків

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії схвалили безоплатно прийняти у комунальну власність міської територіальної громади 21 модульну котельню.

“Ми отримаємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню без права відчуження та використання за цільовим призначенням”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Це рішення допоможе пройти опалювальний сезон, повідомили у Департаменті економіки та комунального майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 12:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії схвалили безоплатно прийняти у комунальну власність міської територіальної громади 21 модульну котельню.".