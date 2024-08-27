Школу Бойка ХОВА позбавила ліцензії, ми не маємо впливу на приватників – мерія

Приватну Авторську школу Бойка у Харкові, яка 23 червня зазнала удару російською авіабомбою, ХОВА позбавила ліцензії, повідомила на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Вона наголосила, що міськрада згідно із законодавством не має жодного впливу на приватні школи. Це, за її словами, повноваження обласної адміністрації.

«От є приватна школа, вона прийшла до нас і каже: “Я одержав ліцензію в обласної адміністрації, будь ласка, включіть мене до вашої мережі, бо я знаходжусь на території вашого району”. Дійсно, наказ був, але він якось пізнувато був. Ми розпочали спілкування з приватними школами ще з вересня-місяця. Ми намагались достукатися до тієї ж школи Бойка до самого вибуху. Чому ви працюєте? Ви не маєте захисної споруди цивільного захисту, ви наражаєте дітей на небезпеку. Ми можемо з ними здійснювати тільки співпрацю, консультування. Вони підзвітні, підконтрольні фінансовим органам. А так, як у законі чітко прописано, хто засновник, той і забезпечує, і несе відповідальність перед державою», — пояснила Деменко.

Від себе вона додала, що дивувалася батькам, які відвозили дітей до школи Бойка і тим самим “наражали їх на смертельну небезпеку”.

«Зараз область позбавила їх ліцензії. Позбавила. Це вплив, бо облдержадміністрація будь-якої області країни має повноваження надавати ліцензії приватним школам і приватним садочкам. Оце вплив. Я вважаю, що чи приватний заклад, чи державний, чи комунальної власності є державна політика в галузі освіти. Закони єдині для всіх. І якщо приватний заклад наражає дітей на небезпеку, то це певна відповідальність. Тому я вважаю, що область абсолютно правильно зробила, що позбавила їх ліцензії. Слава Богу, що це була неділя і там не було дітей», – наголосила керівниця міськосвіти.

Вона уточнила, що ліцензія дає право надання всіх освітніх послуг – як офлайн, так і онлайн. Тобто при анулюванні ліцензії заклад у принципі позбавляється права навчати дітей. Однак якщо у школі Бойка збудують протирадіаційне укриття, то її представники знову можуть подати заявку на отримання ліцензії та заново пройти всю процедуру.

Нагадаємо, вдень 23 червня у Харкові одна з чотирьох ворожих керованих авіабомб влучила в їдальню дитячого навчального закладу в Шевченківському районі. Будівля була частково зруйнована, пошкоджені сусідні багатоповерхівки та машини. 15-річний хлопчик та 26-річна жінка отримали поранення, а 43-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Попередньо, ворог застосував КАБ-250 з УМПК. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у приватній школі зруйновані котельня та групи дитсадка.

28 червня Рада оборони Харківщини ініціювала процес позбавлення Авторської школи Бойка ліцензії та звернулася за роз’ясненнями процедури до Міносвіти. Причина – заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді.