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Школу Бойка в Харкові, по якій прилетів КАБ, хочуть позбавити ліцензії – ХОВА

Події 18:50   28.06.2024
Олена Нагорна
Школу Бойка в Харкові, по якій прилетів КАБ, хочуть позбавити ліцензії – ХОВА Фото: Boiko School/Facebook

Приватну Авторську школу Бойка у Харкові, яка 23 червня зазнала удару російською авіабомбою, хочуть позбавити ліцензії.

Таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв’язку з тим, що заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді, повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На Раді оборони висловилися керівники правоохоронних структур. Рівень загрози з боку РФ на сьогодні не дозволяє проводити повноцінний навчальний процес без додаткових заходів захисту. Для нас безпека дітей — пріоритет. Не може відбуватися освітній процес, коли не створене безпечне середовище. При тому, що ворог випробовує по Харківщині все нові й нові швидкісні та руйнівні боєприпаси”, – пише Синєгубов.

Він наголосив, що масових жертв серед дітей вдалося уникнути виключно тому, що 23 червня, коли відбувся обстріл, було вихідним днем.

Як уточнила МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, Рада оборони ініціювала процес позбавлення школи ліцензії та звернулася за роз’ясненнями процедури до Міністерства освіти та науки України.

Напередодні на фейсбук-сторінці навчального закладу повідомлялося, що розбір завалів після “прильоту” практично завершений.

Відео: Boiko School/Facebook

Нагадаємо, близько 15:00 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів. За даними облпрокуратури, одна з чотирьох керованих авіабомб влучила в їдальню дитячого навчального закладу в Шевченківському районі. Будівля була частково зруйнована, пошкоджені сусідні багатоповерхівки та машини. 15-річний хлопчик та 26-річна жінка отримали поранення, а 43-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Попередньо, ворог застосував КАБ-250 з УМПК. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у приватній школі зруйновані котельня та групи дитсадка.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "риватну Авторську школу Бойка у Харкові, яка 23 червня зазнала удару російською авіабомбою, хочуть позбавити ліцензії.".