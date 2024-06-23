Чотири бомби вдарили по трьох районах Харкова: дані прокуратури, ГУНП, ДСНС

У Харкові 23 червня – чотири “прильоти”: бомби влучили по приватному сектору, підприємству та школі. Є руйнації, загиблий і поранені. Також у місті зникала електрика, її вже відновили.

“Сьогодні близько 15-ї години російська федерація знову вдарила по місту Харків. Сьогодні під ударом опинилися три райони міста. Це Шевченківський, Київський та Холодногірський райони. Як і вчора, ворог застосував літак Су-34, який здійснив пуски чотирьох керованих авіаційних бомб. Прокурорами встановлено, що пуски були здійснені з населеного пункту Октябрьський Бєлгородської області. Унаслідок цього авіаційного удару дві керовані авіаційні бомби влучили на територію одного із підприємств. Інша керована авіаційна бомба влучила в їдальню дитячого навчального закладу. Четверта керована авіаційна бомба влучила в район приватного сектору Холодногірському районі. Унаслідок цього авіаційного удару одна людина, цивільний чоловік, йому 73 роки, на жаль, загинув. Крім того, 11 цивільних осіб, серед них двоє неповнолітніх, отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження”, – повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Згодом у пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили дані про постраждалих. Так, у Холодногірському районі загинув 73-річний чоловік, отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. У Шевченківському районі частково зруйнована будівля навчального закладу, пошкоджені багатоповерхівки та автівки. Отримали поранення 15-річний хлопчик та 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес. Попередньо, ворог застосував КАБ-250 з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції).

“Внаслідок авіаударів зруйновані та пошкоджені житлові будинки, освітній заклад, приватні домоволодіння, автомобілі”, — повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

У ДСНС поінформували: через один з ударів виникла пожежа у приватному секторі. Зруйновані дві господарчі будівлі та гараж – на загальній площі близько 60 квадратних метрів.

“За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було”, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з прильотів повідомив журналістам, що у приватній школі, яка потрапила під удар, зруйновано котельню та групи дитсадка. У двох житлових багатоповерхівках поряд вилетіли вікна. Без світла половина Харкова була через пошкодження кабельної мережі. Водопостачання перевели на генератори, й воду подавали зі зниженим тиском.

Відео: соцмережі

Наразі, за даними Харківобленерго, електропостачання Харкова відновили.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.