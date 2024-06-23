Без світла половина Харкова, Терехов повідомив, де були “прильоти”

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив про наслідки удару російських КАБів по місту.

“Котрий раз Харків знаходився під обстрілами. Це було влучання КАБів. Ми маємо інформацію, щодо влучання у двох районах Харкова – це Шевченківський район і Холодногірський район. На жаль, є загиблий. Крім цього, на жаль, немає енергопостачання приблизно в половині міста, зупинилася робота метрополітену, наземний електротранспорт. Ми зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси”, – сказав мер Харкова.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих у приватному секторі та ще трьох постраждалих у навчальному закладі.