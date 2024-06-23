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У Харкові удар по приватному сектору, є загиблий – Терехов (оновлено)

Події 15:31   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові удар по приватному сектору, є загиблий – Терехов (оновлено)

Ігор Терехов повідомив про один із “прильотів” у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про інший.

“Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих”, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Згодом він уточнив: одна людина загинула, четверо – поранені.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов повідомив про один із “прильотів” у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про інший".