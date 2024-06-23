У Харкові удар по приватному сектору, є загиблий – Терехов (оновлено)

Ігор Терехов повідомив про один із “прильотів” у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про інший.

“Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих”, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Згодом він уточнив: одна людина загинула, четверо – поранені.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро.