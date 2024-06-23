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В Харькове удар по частному сектору, есть погибший — Терехов (обновлено)

Происшествия 15:31   23.06.2024
Оксана Горун
В Харькове удар по частному сектору, есть погибший — Терехов (обновлено)

Игорь Терехов сообщил об одном из «прилетов» в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о втором.

«Один из ударов пришелся по частному сектору города. Есть информация о погибших», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Впоследствии он уточнил: один человек погиб, четверо ранены.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» по гражданскому объекту.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов сообщил об одном из «прилетов» в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о втором".