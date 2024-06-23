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В Харькове взрывы — Терехов, город атакуют КАБами

Происшествия 15:03   23.06.2024
Оксана Горун
В Харькове взрывы — Терехов, город атакуют КАБами

Около 15:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах, летящих на Харьков.

«В Харькове — взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

В 14:58 Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что на Харьков летят вражеские КАБы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также подтвердил атаку — предварительно, корректируемыми авиабомбами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах, летящих на Харьков".