В Харькове взрывы — Терехов, город атакуют КАБами
Около 15:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах, летящих на Харьков.
«В Харькове — взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
В 14:58 Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что на Харьков летят вражеские КАБы.
Начальник ХОВА Олег Синегубов также подтвердил атаку — предварительно, корректируемыми авиабомбами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 15:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах, летящих на Харьков".