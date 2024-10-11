Начальник Харьковского гарнизона Мельник стал замминистра обороны Украины
Начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника назначили заместителем министра обороны Украины.
«Кабинет Министров Украины, по заявлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника», — сообщили в министерстве обороны Украины.
Сообщается, что Мельник родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях военно-юридического факультета НЮА им. Я. Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.
В 2022 году Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.
«Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования», — добавили в Минобороны.
«Благодарю за высокое доверия Кабинет Министров Украины и министра обороны Рустема Умерова, которые возложили на меня ответственную миссию выполнять задачи заместителя министра обороны. Мне честь работать в команде настоящих профессионалов, совместно строить современную армию и двигаться к победе над оккупантом. Служу Украинскому народу! Вместе к победе», — прокомментировал назначение Мельник.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника назначили заместителем министра обороны Украины.".