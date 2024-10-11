Низкое моральное состояние у врага на севере Харьковщины – Герой Украины

На Харьковском направлении, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, противник пытается сдержать украинских воинов FPV-дронами, КАБами и артсистемами.

«Чтобы мы не улучшили свое тактическое положение. Там у врага низкое моральное психологическое состояние», — сообщил Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона.

На Купянском направлении враг проводит активные штурмовые действия. ВС РФ улучшили тактическое положение, но оно незначительное, продолжил Литвин.

«Враг готовит на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой области пополнение штурмовых подразделений. Качество этих подразделений не очень высокое, но очень большое количество. Враг хочет уничтожать нашу технику, наши артсистемы, наши инженерно-фортификационные сооружения FPV-дронами», — добавил Герой Украины.