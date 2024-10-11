Низький моральний стан у ворога на півночі Харківщини – Герой України Литвин
На Харківському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, супротивник намагається стримати українських воїнів FPV-дронами, КАБами та артсистемами.
«Щоб ми не покращили своє тактичне становище. Там у ворога низький моральний психологічний стан», – повідомив Герой України, офіцер відділення розвитку бригади «Рубіж» НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону.
На Куп’янському напрямку ворог проводить активні штурмові дії. ЗС РФ покращили тактичне становище, але воно незначне, продовжив Литвин.
«Ворог готує на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької області поповнення штурмових підрозділів. Якість цих підрозділів не дуже висока, але дуже велика кількість. Ворог хоче нищити нашу техніку, наші артсистеми, наші інженерно фортифікаційні споруди FPV-дронами», – додав Герой України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, герой Украины, Купянское, Литвин, моральное, север, состояние, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, супротивник намагається стримати українських воїнів FPV-дронами, КАБами та артсистемами.".