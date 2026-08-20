Врятував поранених на Харківщині: Польському присвоїли Героя України
Звання Героя України отримав командир штурмової роти полку «CODE 9.2» Владиславу Польському, який врятував поранених на Харківщині під прицілом FPV.
«Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2, молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який урятував двох поранених побратимів на Харківщині. Щиро вітаю Владислава з присвоєнням звання Героя України! Це найвища державна нагорода, визнання мужності, самовідданості та героїзму», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Відео: Угрупування об’єднаних сил
Нагадаємо, ризиковану та сміливу операцію провів на Харківщині командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський. Деталі повідомило Угруповання об’єднаних сил. Командир на цивільному пікапі примчав у зону ураження, аби забрати двох поранених. Роботизовану платформу, яку відправили їм на допомогу, підбив російський FPV-дрон. Тож військові залишилися беззахисними на відкритій місцевості. Польський встиг перевантажити побратимів із підбитої платформи в кузов пікапа та перевезти в укриття. Це зафільмувала аеророзвідка.