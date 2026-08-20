Live

Врятував поранених на Харківщині: Польському присвоїли Героя України

Фронт 10:24   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Врятував поранених на Харківщині: Польському присвоїли Героя України Скриншот

Звання Героя України отримав командир штурмової роти полку «CODE 9.2» Владиславу Польському, який врятував поранених на Харківщині під прицілом FPV.

«Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2, молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який урятував двох поранених побратимів на Харківщині. Щиро вітаю Владислава з присвоєнням звання Героя України! Це найвища державна нагорода, визнання мужності, самовідданості та героїзму», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Угрупування об’єднаних сил

Нагадаємо, ризиковану та сміливу операцію провів на Харківщині командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський. Деталі повідомило Угруповання об’єднаних сил. Командир на цивільному пікапі примчав у зону ураження, аби забрати двох поранених. Роботизовану платформу, яку відправили їм на допомогу, підбив російський FPV-дрон. Тож військові залишилися беззахисними на відкритій місцевості. Польський встиг перевантажити побратимів із підбитої платформи в кузов пікапа та перевезти в укриття. Це зафільмувала аеророзвідка.

Читайте також: ДКВС спростовує, що “військовополонені РФ втекли з колонії на Харківщині”

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети
Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети
20.08.2026, 10:44
Сьогодні 20 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня 2026: яке свято та день в історії
20.08.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва
Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва
20.08.2026, 10:32
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов
20.08.2026, 07:16
Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет
Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет
20.08.2026, 07:42
Основна увага противника – на півночі від Харкова
Основна увага противника – на півночі від Харкова
20.08.2026, 08:14

Новини за темою:

20.08.2026
Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині
20.08.2026
Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва
20.08.2026
Основна увага противника – на півночі від Харкова
19.08.2026
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині
19.08.2026
Землі на Харківщині незаконно привласнили – прокуратура судилася


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Врятував поранених на Харківщині: Польському присвоїли Героя України», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 10:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звання Героя України отримав командир штурмової роти полку «CODE 9.2» Владиславу Польському, який врятував поранених на Харківщині під прицілом FPV.".