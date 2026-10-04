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БпЛА тероризують Харківщину: за добу двоє загиблих

Події 08:38   04.10.2026
Оксана Горун
БпЛА тероризують Харківщину: за добу двоє загиблих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 жовтня поінформував про наслідки російських обстрілів за добу. Більшість ударів ворог завдав БпЛА, один – із РСЗВ. 

Протягом доби Харківщину атакували “ланцет”, чотири “молнии”, 12 FPV-дронів та ще чотири БпЛА, тип яких встановлюють. Внаслідок цих ударів загинули двоє людей: чоловік, який потрапив під удар дрона по автівці на дорозі між Дергачами та Золочевом (у районі села Маслії), та 35-річна жінка – також від удару FPV-дрона по машині в селі Шестакове.

Семеро людей в області постраждали. Четверо – через обстріл Ізюма. Також постраждалі є в Шестаковому, Солоницівці та Подобівці.

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Безруки Дергачівської громади поранені чоловіки 30 та 59 років”, – зазначив Синєгубов.

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Загалом під російськими ударами були дев’ять населених пунктів області та два райони Харкова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 08:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 жовтня поінформував про наслідки російських обстрілів за добу. Більшість ударів ворог завдав БпЛА, один – із РСЗВ".