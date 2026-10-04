БпЛА терроризируют Харьковщину: за сутки двое погибших

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 октября проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки. Большинство ударов враг нанес БпЛА, один — из РСЗО.

В течение суток Харьковщину атаковали «Ланцет», четыре «Молнии», 12 FPV-дронов и еще четыре БпЛА, тип которых устанавливают. В результате этих ударов погибли два человека: мужчина, который попал под удар дрона по авто на дороге между Дергачами и Золочевом (в районе села Маслии), и 35-летняя женщина — также от удара FPV-дрона по машине в селе Шестаково.

Семь человек в области пострадали. Четверо — из-за обстрела Изюма. Также пострадавшие есть в Шестаково, Солоницевке и Подобовке.

«В результате взрыва неизвестного устройства в с. Безруки Дергачевской громады ранены мужчины 30 и 59 лет», — отметил Синегубов.

В целом под российскими ударами были девять населенных пунктов области и два района Харькова.