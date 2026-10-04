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БпЛА терроризируют Харьковщину: за сутки двое погибших

Происшествия 08:38   04.10.2026
Оксана Горун
БпЛА терроризируют Харьковщину: за сутки двое погибших

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 октября проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки. Большинство ударов враг нанес БпЛА, один — из РСЗО. 

В течение суток Харьковщину атаковали «Ланцет», четыре «Молнии», 12 FPV-дронов и еще четыре БпЛА, тип которых устанавливают. В результате этих ударов погибли два человека: мужчина, который попал под удар дрона по авто на дороге между Дергачами и Золочевом (в районе села Маслии), и 35-летняя женщина — также от удара FPV-дрона по машине в селе Шестаково.

Семь человек в области пострадали. Четверо — из-за обстрела Изюма. Также пострадавшие есть в Шестаково, Солоницевке и Подобовке.

«В результате взрыва неизвестного устройства в с. Безруки Дергачевской громады ранены мужчины 30 и 59 лет», — отметил Синегубов.

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В целом под российскими ударами были девять населенных пунктов области и два района Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 октября проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки. Большинство ударов враг нанес БпЛА, один — из РСЗО".