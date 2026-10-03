Утром 3 октября Изюм пережил серию ударов БпЛА: есть пострадавшие

В 07:49 враг нанес серию ударов по Изюму – город атаковали беспилотники, сообщили в Изюмской ГВА.

Удары зафиксировали в нескольких местах.

«В частности, произошло попадание в складское помещение перерабатывающего предприятия с последующим возгоранием. В районе Нижнего города зафиксированы повреждения помещений и оборудования местного предприятия, остекление и кровли многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский дрон ударил по частному сектору, где возник пожар.

Известно, что в результате утренней атаки пострадали пять человек. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским ударом находились Харьков и 13 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пять человек погибли, пострадали 49 человек.