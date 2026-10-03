Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Утром 3 октября Изюм пережил серию ударов БпЛА: есть пострадавшие

Происшествия 10:00   03.10.2026
Виктория Яковенко
Утром 3 октября Изюм пережил серию ударов БпЛА: есть пострадавшие Фото: Изюмская ГВА

В 07:49 враг нанес серию ударов по Изюму – город атаковали беспилотники, сообщили в Изюмской ГВА.

Удары зафиксировали в нескольких местах.

«В частности, произошло попадание в складское помещение перерабатывающего предприятия с последующим возгоранием. В районе Нижнего города зафиксированы повреждения помещений и оборудования местного предприятия, остекление и кровли многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский дрон ударил по частному сектору, где возник пожар.

Известно, что в результате утренней атаки пострадали пять человек. Им оказывают медицинскую помощь.

удар по Изюму
Фото: Изюмская ГВА

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским ударом находились Харьков и 13 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пять человек погибли, пострадали 49 человек.

Читайте также: Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
02.10.2026, 19:33
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
03.10.2026, 07:03
Новости Харькова — главное 3 октября: 16 атак на фронте, серия ударов по Изюму
Новости Харькова — главное 3 октября: 16 атак на фронте, серия ударов по Изюму
03.10.2026, 10:03
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
02.10.2026, 23:00
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
03.10.2026, 06:00
Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября
Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября
02.10.2026, 20:41

Новости по теме:

01.10.2026
Больше 20 домов повредил враг в Изюме – по городу били КАБами
30.09.2026
Удары по Харькову, двое пострадавших: Синегубов о сутках в регионе
30.09.2026
Снова тяжелая ночь в Киеве: двое погибших и ряд пожаров (фото, видео)
30.09.2026
Новости Харькова — главное 30 сентября: удар по ТЦ, похищение на Купянщине
29.09.2026
«Прилет» на Салтовке: о состоянии раненых сообщили в ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром 3 октября Изюм пережил серию ударов БпЛА: есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 07:49 враг нанес серию ударов по Изюму – город атаковали беспилотники, сообщили в Изюмской ГВА.".