Спас раненых на Харьковщине: Польскому присвоили Героя Украины

Звание Героя Украины получил командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владиславу Польскому, который спас раненых на Харьковщине под прицелом FPV.

«Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 1-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2, младшему лейтенанту Владиславу Польскому, спасшему двух раненых побратимов. Поздравляю Владислава с присвоением звания Героя Украины! Это самая высокая государственная награда, признание мужества, самоотверженности и героизма», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Группировка объединенных сил

Напомним, рискованную и смелую операцию провел в Харьковской области командир штурмовой роты полка “CODE 9.2” Владислав Польский. Детали сообщила Группировка объединенных сил. Командир на гражданском пикапе примчался в зону поражения, чтобы забрать двух раненых. Работизированную платформу, которую отправили им на помощь, подбил российский FPV-дрон. Так что военные остались беззащитными на открытой местности. Польский успел перегрузить побратимов с подбитой платформы в кузов пикапа и перевезти в укрытие. Это сняла аэроразведка.