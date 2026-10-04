Новости Харькова — главное 4 октября: как прошла ночь

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07:18

Скоростные цели под утро летели в сторону Харькова

Воздушные тревоги в Харькове продолжались практически всю ночь. Их объявляли одну за другой: с 22:54 по 23:22, с 23:52 по 03:48, с 04:51 по 05:33 и с 06:03 по 06:41. Воздушные силы ВСУ информировали о различных типах угроз. После полуночи это были беспилотники.

Следом КАБы.

Под утро вновь БпЛА.

При этом мониторинговые каналы также информировали о скоростных целях в направлении города. Угроза возникла около пяти утра.

До Харькова цели не долетели — упали в пригороде, в некоторых районах слышали взрывы. Информации о пострадавших в результате этих прилетов по состоянию на 07:00 нет.