Новости Харькова — главное 4 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Скоростные цели под утро летели в сторону Харькова
Воздушные тревоги в Харькове продолжались практически всю ночь. Их объявляли одну за другой: с 22:54 по 23:22, с 23:52 по 03:48, с 04:51 по 05:33 и с 06:03 по 06:41. Воздушные силы ВСУ информировали о различных типах угроз. После полуночи это были беспилотники.
Следом КАБы.
Под утро вновь БпЛА.
При этом мониторинговые каналы также информировали о скоростных целях в направлении города. Угроза возникла около пяти утра.
До Харькова цели не долетели — упали в пригороде, в некоторых районах слышали взрывы. Информации о пострадавших в результате этих прилетов по состоянию на 07:00 нет.