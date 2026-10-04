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Новости Харькова — главное 4 октября: как прошла ночь

Происшествия 07:18   04.10.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 4 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Скоростные цели под утро летели в сторону Харькова

Воздушные тревоги в Харькове продолжались практически всю ночь. Их объявляли одну за другой: с 22:54 по 23:22, с 23:52  по 03:48, с  04:51 по 05:33 и с  06:03 по 06:41. Воздушные силы ВСУ информировали о различных типах угроз. После полуночи это были беспилотники.

Следом КАБы.

Под утро вновь БпЛА.

При этом мониторинговые каналы также информировали о скоростных целях в направлении города. Угроза возникла около пяти утра.

До Харькова цели не долетели — упали в пригороде, в некоторых районах слышали взрывы. Информации о пострадавших в результате этих прилетов по состоянию на 07:00 нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".